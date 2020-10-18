Глушаков высказался о болельщиках "Спартака" после матча с "Химками"

Новичок "Химок" Денис Глушаков рассказал, что думает о поведении фанатов "Спартака" после матча 11-го тура между клубами.

Напомним, перед встречей и во время матча болельщики "красно-белых" оскорбляли Глушакова.

"Я был весь в игре. Слышал только, когда кричали: "Глушаков". Такое ощущение, что фанатам "Спартака" не нужен "Спартак", они кричат только "Глушаков-Глушаков". Я заметил, что они скандируют только после забитых голов, когда уже чувствуют, что победа близка.

Особых ощущений не было никаких, это рабочие моменты, получаю от футбола удовольствие", - сказал Глушаков.

Футболист играл за "Спартак" с 2013 по 2019 год и покинул команду со скандалом.

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