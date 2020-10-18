Глушаков высказался о болельщиках "Спартака" после матча с "Химками"
Новичок "Химок" Денис Глушаков рассказал, что думает о поведении фанатов "Спартака" после матча 11-го тура между клубами.
Напомним, перед встречей и во время матча болельщики "красно-белых" оскорбляли Глушакова.
"Я был весь в игре. Слышал только, когда кричали: "Глушаков". Такое ощущение, что фанатам "Спартака" не нужен "Спартак", они кричат только "Глушаков-Глушаков". Я заметил, что они скандируют только после забитых голов, когда уже чувствуют, что победа близка.
Особых ощущений не было никаких, это рабочие моменты, получаю от футбола удовольствие", - сказал Глушаков.
Футболист играл за "Спартак" с 2013 по 2019 год и покинул команду со скандалом.
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