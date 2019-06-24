Глушаков высказался о Каррере

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Глушаков высказался о Каррере
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не стал говорить об экс-наставнике "красно-белых" Массимо Каррере.

"Описать Карреру? Про него говорить не хочется. Он мне просто не интересен", - сказал Глушаков YouTube-каналу "Макарена".

Напомним, что у Глушакова был серьезный конфликт с болельщиками, которые подозревали его в саботаже во время, когда команду тренировал Массимо Каррера, что и привело к отставке итальянца.

В данный момент 32-летний хавбек является свободным агентом.

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