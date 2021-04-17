Глушаков высказался о негативном отношении к себе со стороны фанатов "Спартака"

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Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков объяснил, почему часть болельщиков "красно-белых" плохо к нему относится.

"Все дела, которые были в клубе или около клуба, прикрылись мной. Весь акцент был на мне в этой истории. Ничего страшного. Сильнее будем. Оно сейчас везде потихоньку вылезает, вот эти мухоморы из земли, и начинают гнить. Со временем выйдет вся правда, что происходило в "Спартаке", - сказал Глушаков.

Напомним, что полузащитник выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, после чего ушёл в "Ахмат", а сейчас играет в "Химках".

В чемпионском сезоне 2016/17 Глушаков был капитаном "народной команды". Впоследствии из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой был лишён этого статуса.

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