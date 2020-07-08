Глушаков высказался о победном матче "Ахмата" с "Тамбовом"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в инстаграме опубликовал пост после победного матча 27-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).



"Бойцы, мужики, команда! Было очень непросто, но мы взяли три очка! Всех с победой, двигаемся дальше, большое спасибо болельщикам за поддержку!" - написал футболист в соцсети.

После 27 туров РПЛ "Ахмат" занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

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