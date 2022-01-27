Глушаков высказался о проблемах с конкуренцией в РПЛ

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Глушаков высказался о проблемах с конкуренцией в РПЛ

Фото сайт РПЛ

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков выразил мнение, что у "Зенита" нет реальных конкурентов в чемпионате России.

"Сейчас очень сложно стать чемпионом России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с "Зенитом".

Надо смотреть правде в глаза - многие клубы убили. С ними была убита и конкуренция. Остался один "Зенит". Теперь российский чемпионат не такой интересный. Есть только один ярко выраженный лидер", - сказал Глушаков.

Напомним, что "Зенит" уже брал чемпионство три года подряд и является лидером первенства в текущем сезоне.

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