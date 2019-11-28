Глушаков высказался о решении суда увеличить сумму компенсации бывшей жене до 42 миллионов рублей

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал решение суда о том, что ему придется выплатить бывшей супруге 43 миллиона рублей. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности.

Я в принципе с уважением отношусь к любому вердикту этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал и буду соблюдать каждую его букву", - сказал Глушаков.

Напомним, зимой 2019 году суд расторг брак Дарьи и Дениса и взыскал с футболиста 10 млн рублей.

Она также получает треть дохода футболиста на дочерей до достижения ими 18 лет, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую девочку - до достижения ею трехлетнего возраста.

Футболист и девушка были в браке с 2009 года. У них две дочери - Валерия и Александра.

А еще: Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером "Спартака"| http://soccernews.ru