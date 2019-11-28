Глушаков высказался о решении суда увеличить сумму компенсации бывшей жене до 42 миллионов рублей
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал решение суда о том, что ему придется выплатить бывшей супруге 43 миллиона рублей. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности.
Я в принципе с уважением отношусь к любому вердикту этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал и буду соблюдать каждую его букву", - сказал Глушаков.
Напомним, зимой 2019 году суд расторг брак Дарьи и Дениса и взыскал с футболиста 10 млн рублей.
Она также получает треть дохода футболиста на дочерей до достижения ими 18 лет, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую девочку - до достижения ею трехлетнего возраста.
Футболист и девушка были в браке с 2009 года. У них две дочери - Валерия и Александра.
А еще: Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером "Спартака"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
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|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
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|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
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|17
|18
|14
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|17
|15
|Тамбов
|17
|17
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|Сочи
|17
|14