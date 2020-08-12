Глушаков высказался о системе видеопомощи арбитрам

Бывший игрок "Спартака" и "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что думает о системе ВАР.

Отметим, 11 августа в матче 1-го тура "Рубин" - "Локомотив" (0:2) разгорелся скандал из-за неназначенного пенальти. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий призвал отстранить арбитров матча.

"ВАР - это какой-то ущерб России и вообще футболу. Затяжки времени, скандалы. Все как хотят, так и судят, у всех свое мнение", - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч Премьер".

Ранее Глушаков выступал за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат".

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