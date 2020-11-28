Глушаков высказался о скандале с публикацией секс-видео Дзюбы

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков порассуждал о ситуации с публикацией ролика форварда "Зенита" Артёма Дзюбы, на котором тот занимается мастурбацией.

"Есть спортивная составляющая, по ней и нужно определять качества игрока. Футбол – это одно, а личная жизнь – другое. Никого не должно волновать, что происходит за забором твоего дома. Вызвал бы я Дзюбу в сборную, если бы был тренером? Я отвечу так: есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть ещё люди. При всём уважении к Станиславу Саламовичу, я не думаю, что это только его решение. Конечно, я могу ошибаться, но это моё мнение.

Возможно, были какие-то рекомендации, почти уверен, что ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами. Черчесов, наверное, всё взвесил - в итоге было принято такое решение. Насколько оно повлияло на результат, сейчас сказать невозможно. А про то, что личная жизнь не должна влиять на спортивную составляющую, я уже сказал выше. Если речь не идёт о каких-то незаконных вещах. Как бы то ни было, я не собираюсь хайповать на Дзюбе. Это его жизнь и судьба. Если бы СМИ не подогревали эту тему, то не было бы такого резонанса. Скажу так: просто так никто ничего не будет делать", - считает Глушаков.

Напомним, что из-за разгоревшегося скандала Дзюба не сыграл с Молдовой, Турцией и Сербией, и сборная России в этих матчах не добыла ни одной победы, потеряв шанс подняться в дивизион А Лиги Наций и остаться во второй корзине при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022.

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