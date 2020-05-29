Глушаков высказался о своём будущем в "Ахмате"

Теги ахматденис глушаков

Глушаков высказался о своём будущем в "Ахмате"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков отреагировал на слухи, согласно которым грозненский клуб не собирается продлевать с ним истекающий по окончании сезона контракт.

"Только что закончил тренировку и даже не в курсе, о чём речь. Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту - я сегодня продлил его на два месяца. Сезон ещё не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали.

Со своей стороны могу сказать, что опция "1+1" действует и для клуба, и для игрока, но изначально у нас с "Ахматом" были определённые договорённости и возможности, в том числе на случай предложений со стороны других команд. В любом случае логичнее сначала завершить турнир, а потом уже думать о будущем", - сказал 33-летний футболист.

Глушаков выступает за "Ахмат" с прошлого лета. Он перешёл из "Спартака" на правах свободного агента.

В составе новой команды игрок провёл 20 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: "Ахмат" объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka

Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов