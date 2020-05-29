Глушаков высказался о своём будущем в "Ахмате"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков отреагировал на слухи, согласно которым грозненский клуб не собирается продлевать с ним истекающий по окончании сезона контракт.

"Только что закончил тренировку и даже не в курсе, о чём речь. Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту - я сегодня продлил его на два месяца. Сезон ещё не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали.

Со своей стороны могу сказать, что опция "1+1" действует и для клуба, и для игрока, но изначально у нас с "Ахматом" были определённые договорённости и возможности, в том числе на случай предложений со стороны других команд. В любом случае логичнее сначала завершить турнир, а потом уже думать о будущем", - сказал 33-летний футболист.

Глушаков выступает за "Ахмат" с прошлого лета. Он перешёл из "Спартака" на правах свободного агента.

В составе новой команды игрок провёл 20 матчей и забил 4 гола.

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