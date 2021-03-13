Глушаков высказался о своём будущем в "Химках"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, что может остаться в подмосковной команде.

Действующий контракт между игроком и клубом истекает 30 июня, но стороны ведут переговоры о его продлении.

"Планирую ли я продлевать контракт? Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идёт стадия переговоров", - сказал 34-летний хавбек.

Глушаков выступает за "Химки" с октября, сыграл 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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