Глушаков высказался о своем дне рождения

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Глушаков высказался о своем дне рождения

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в своем инстаграме прокомментировал свое 33-летие.

Сегодня, 27 января, футболист празднует свой день рождения.

"33 - возраст Христа! Полёт нормальный, всё только начинается!? Каждый день благодарю маму за жизнь!" - написал Глушаков.

33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за грозненский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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