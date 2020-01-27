Глушаков высказался о своем дне рождения
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в своем инстаграме прокомментировал свое 33-летие.
Сегодня, 27 января, футболист празднует свой день рождения.
"33 - возраст Христа! Полёт нормальный, всё только начинается!? Каждый день благодарю маму за жизнь!" - написал Глушаков.
33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за грозненский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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