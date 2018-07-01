Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков высказался о своем возможном возвращении в сборную России.

"Если позовут в сборную, то, конечно, же вернусь. Мое дело - тренироваться, а решения будет принимать тренерский штаб. Если буду нужен - вызовут, не нужен - сыграют другие достойные ребята. Я уже всем все доказал и знаю, что умею. Решать тренерам, а я буду работать над своей игрой", - цитирует 31-летнего хавбека Газета.ру.

Напомним, сегодня сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ. | soccernews.ru