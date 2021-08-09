Глушаков высказался о возможном вызове в сборную России
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков дал понять, что завершение международной карьеры пока не входит в его планы.
"Я хочу играть в сборной России. С Карпиным я пока не разговаривал. Но даже если меня не вызовут на отборочные матчи чемпионата мира в Катаре, я не завершу карьеру в сборной. Про меня уже три года говорят, что я старый и рывков мало делаю. По итогу получается, что я всё ещё бегаю и приношу пользу команде. Зачем смотреть на цифры, лучше посмотрите на футбольное поле", - сказал Глушаков.
34-летнего футболиста не вызывают в национальную команду с марта 2018 года.
Хавбек сыграл за российскую сборную 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Глушаков отреагировал на назначение Карпина в сборную России. | http://soccernews.ru
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