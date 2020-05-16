Глушаков высказался о возобновлении сезона РПЛ
Хавбек грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарии по поводу решения РФС доиграть текущий сезон.
"Решение РФС возобновить сезон может стать первой весточкой, что всё как-то налаживается. Люди, наверное, заждались. А футболисты - профессионалы, я был готов к любому сценарию и поддерживал форму всё это время. Надеюсь, это взвешенное решение. Вряд ли решали сгоряча, все должны понимать, что на первом месте - здоровье людей. РФС вроде и сейчас говорит, что окончательные решения принимаются на уровне правительства. Думаю, смотрели на опыт и схожие действия в Европе - в Германии, Испании, Италии и Англии планируют доигрывать сезон. Плюс в УЕФА рекомендовали то же самое.
Многие клубы, в том числе "Ахмат", выступали против возобновления сезона? Мне кажется, в этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех. Ситуация слишком сложная, много неопределённости, много важных вопросов, которые нужно решить, чтобы возобновить сезон. Хочется верить, что РФС и РПЛ попытались максимально учесть мнение всех - и клубов, и футболистов, и ожидания болельщиков", - сказал Глушаков.
Напомним, что "Ахмат" по итогам 22 туров замыкает турнирную таблицу РПЛ, отставая от спасительного 14-го места на 3 очка.
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