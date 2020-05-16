Глушаков высказался о возобновлении сезона РПЛ

Теги ахматденис глушаковрпл

Глушаков высказался о возобновлении сезона РПЛ

Хавбек грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарии по поводу решения РФС доиграть текущий сезон.

"Решение РФС возобновить сезон может стать первой весточкой, что всё как-то налаживается. Люди, наверное, заждались. А футболисты - профессионалы, я был готов к любому сценарию и поддерживал форму всё это время. Надеюсь, это взвешенное решение. Вряд ли решали сгоряча, все должны понимать, что на первом месте - здоровье людей. РФС вроде и сейчас говорит, что окончательные решения принимаются на уровне правительства. Думаю, смотрели на опыт и схожие действия в Европе - в Германии, Испании, Италии и Англии планируют доигрывать сезон. Плюс в УЕФА рекомендовали то же самое.

Многие клубы, в том числе "Ахмат", выступали против возобновления сезона? Мне кажется, в этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех. Ситуация слишком сложная, много неопределённости, много важных вопросов, которые нужно решить, чтобы возобновить сезон. Хочется верить, что РФС и РПЛ попытались максимально учесть мнение всех - и клубов, и футболистов, и ожидания болельщиков", - сказал Глушаков.

Напомним, что "Ахмат" по итогам 22 туров замыкает турнирную таблицу РПЛ, отставая от спасительного 14-го места на 3 очка.

Не пропустите: Сёмин рассказал о своём отношении к возобновлению РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками

"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов