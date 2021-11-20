Глушаков высказался о возвращении Черевченко в "Химки" через месяц после увольнения
Фото твиттер "Химок"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о своём отношении к тому, что Игорь Черевченко снова возглавил команду.
"В нашей жизни всё неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра. Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались. Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами.
Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно всё оставить позади, двигаться вперёд. Делаем общее дело - команда и футболисты", - сказал Глушаков.
Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Клуб объявил о его отставке 25 октября, а о возвращении - 19 ноября.
Команда из Подмосковья в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 15-м месте в таблице.
Не пропустите: Черевченко раскрыл подробности возвращения в "Химки". | http://soccernews.ru
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