Глушаков высказался о возвращении в сборную России
Фото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен
Хавбек "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную России, за которую он не выступает с 2018 года.
"Хочу ли в сборную? Всегда говорил, что вернуться в сборную — одно из моих главных желаний. Уверен, что за каждым футболистом сейчас пристально наблюдают и оценивают, поэтому мое дело только пахать и попытаться игрой показать, что могу быть полезен нашей главной команде", — сказал Глушаков для Sport24.
Всего за сборную России Глушаков сыграл 57 матчей, в которых забил 5 голов.
Также не пропустите: "Вильярреал" интересуется Азмуном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Глушаков высказался о возвращении в сборную России
-
"Барселона" не станет подписывать Рафу Мира
-
"Вильярреал" интересуется Азмуном
-
"Байер" продлил контракт с аргентинским нападающим
-
Роналдиньо сказал, будет ли он тренером
-
1
"Барселона" рассчитывает продлить контракт с Месси в течении недели
-
1
В "Реале" считают, что Мбаппе сможет побить рекорд Роналду по продаже футболок
-
"Спартак" очень быстро продал все билеты на матч против "Бенфики"
-
Вендел прокомментировал победу над "Ростовом"
-
Определились соперники "Рубина" и "Сочи" в квалификации Лиги конференций
-
Френки де Йонг поделился ожиданиями от сезона
-
1
"Ювентус" близок к продлению контракта с Кьеллини
-
1
"Реал" надеется, что ПСЖ пересмотрит свою позицию по Мбаппе
-
1
Роналду хочет покинуть "Ювентус". Его решение может повлиять на будущее Мбаппе
-
"Манчестер Юнайтед" снизил интерес к Триппьеру
-
"Барселона" близка к договоренности с 4-я игроками о снижении зарплаты
-
"Атлетико" не заинтересован в подписании Флоренци из "Ромы"
-
Эдегор может перейти в "Арсенал". Названа возможная сумма трансфера
-
Кейн пропустил тренировку "Тоттенхэма". Игрок хочет покинуть команду
-
"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Все результаты жеребьевки