Глушаков высказался о возвращении в сборную России

Фото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен

Хавбек "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную России, за которую он не выступает с 2018 года.

"Хочу ли в сборную? Всегда говорил, что вернуться в сборную — одно из моих главных желаний. Уверен, что за каждым футболистом сейчас пристально наблюдают и оценивают, поэтому мое дело только пахать и попытаться игрой показать, что могу быть полезен нашей главной команде", — сказал Глушаков для Sport24.

Всего за сборную России Глушаков сыграл 57 матчей, в которых забил 5 голов.

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