Глушаков высказался о возвращении в "Спартак"

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Глушаков высказался о возвращении в "Спартак"Фото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен

Хавбек "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о гипотетическом возвращении в московский "Спартак", за который выступал в период с 2013 по 2019 год.

"Возвращение в "Спартак"? Да, почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться. За нас наверху всё написано уже. Как судьба сложится дальше – неизвестно никому. В любом случае очень хотел бы помочь. Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Потому что я там чемпионство выиграл, долгие годы был, друзья есть.

Сейчас уже некоторые в тренерский штаб попали, Тёма Ребров. Посмотрим, я ещё не старый, молодой, перспективный", — цитирует Глушакова Sports.ru.

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