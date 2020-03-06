Глушаков высказался об ажиотаже вокруг коронавируса
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков посвятил пост в инстаграме проблеме коронавируса.
"Тема коронавируса - везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны - ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы - лук и чеснок всегда спасали", - написал Глушаков.
По всему миру коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек. Более трёх тысяч случаев завершились летальным исходом.
Не пропустите: "Локомотив" не предпринимает особых мер профилактики для футболистов из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|Урал
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|25
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|Динамо Москва
|20
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|22
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|Ахмат
|20
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|Рубин
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