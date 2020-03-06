Глушаков высказался об ажиотаже вокруг коронавируса

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков посвятил пост в инстаграме проблеме коронавируса.

"Тема коронавируса - везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны - ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы - лук и чеснок всегда спасали", - написал Глушаков.

По всему миру коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек. Более трёх тысяч случаев завершились летальным исходом.

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