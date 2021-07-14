Глушаков высказался об игре сборной России на Евро-2020

Фото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен

Хавбек "Химок" и экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался об игре сборной России на чемпионате Европы.

– Вы говорили, что Станислав Черчесов из-за невызова в сборную сказал: "Вырастешь – поймешь". Куда еще расти? Не очень понятно.

– Это был 2018 год. Вот сейчас я вырос. До сих пор, правда, не понял, почему не взял. Может, чуть попозже пойму.

– Вы наверняка следили за Евро-2020. Насколько для вас, нейтрального зрителя, было логичным или нелогичным то, что получилось у сборной?

– Думаю, логично в принципе, по игре. Все видели, что мы мало били по воротам, мало забили.

Понятно, что переживал за сборную, как и любой россиянин, за свою страну, флаг, герб. Может, даже где-то думал – мог помочь или не мог в каких-то моментах. Как болельщик смотрел со стороны, – сказал Глушаков.

Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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