Глушаков высказался перед матчем с ЦСКА

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о принципиальности матча против московского ЦСКА, который состоится в рамках 24-го тура РПЛ.

Напомним, что ранее он выступал в составе "Спартака".

"Для нас любая игра сейчас принципиальная. Главное - три очка. В голове свои заботы, ведь я в "Химках" играю сейчас.

Похороны" в игре с ЦСКА? Я всегда готов. Неважно, ЦСКА это или другая команда", - сказал Глушаков для "Чемпионата".

Игра между "Химками" и ЦСКА состоится уже завтра, 9 апреля.

Также не пропустите: "Арсенал" может составить "Милану" конкуренцию в борьбе за Асенсио. | http://soccernews.ru