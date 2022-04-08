Глушаков высказался перед матчем с ЦСКА
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о принципиальности матча против московского ЦСКА, который состоится в рамках 24-го тура РПЛ.
Напомним, что ранее он выступал в составе "Спартака".
"Для нас любая игра сейчас принципиальная. Главное - три очка. В голове свои заботы, ведь я в "Химках" играю сейчас.
Похороны" в игре с ЦСКА? Я всегда готов. Неважно, ЦСКА это или другая команда", - сказал Глушаков для "Чемпионата".
Игра между "Химками" и ЦСКА состоится уже завтра, 9 апреля.
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