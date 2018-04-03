Глушаков: "Высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал об атмосфере внутри команды.

"Накричать, конечно, могу. Высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке. Это нормально, это эмоции. И это хорошо.

Лучше пусть будет так, чем все скрыто, тихо и неискренне. Все будут хорошенькие, а результата не будет", – сказал Глушаков.

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