Глушаков: "Высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке"

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков: "Высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке"Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал об атмосфере внутри команды.

"Накричать, конечно, могу. Высказать можем все друг другу, и подраться в раздевалке. Это нормально, это эмоции. И это хорошо.

Лучше пусть будет так, чем все скрыто, тихо и неискренне. Все будут хорошенькие, а результата не будет", – сказал Глушаков. 

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