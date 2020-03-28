Глушаков выступил за досрочное завершение сезона РПЛ
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, почему текущий розыгрыш российской Премьер-лиги можно не доигрывать.
"Понятно, что наш чемпионат и решения РПЛ в этом вопросе будут ориентированы на УЕФА и европейские лиги. Всё надо чётко продумать. У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно. Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много. Но играть без зрителей смысла нет. Мы же выступаем для людей. Не вижу логики в таком случае продолжать РПЛ.
Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Почему? Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть - и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа. Во всяком случае, мне так кажется. Но последнее слово, конечно, не за игроками. Мы в любом случае остаёмся профессионалами и готовы к любому развитию событий", - сказал Глушаков.
Стоит отметить, что именно "Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ и является первым претендентом на вылет.
Не пропустите: Глушаков рассказал о своих целях. | http://soccernews.ru
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