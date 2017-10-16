Глушаков: "Я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, как он относится к критике в свой адрес и команды.

"Если судить по сообщениям в Instagram, то в наш адрес была и критика, и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих – критикуют. Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаёшься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил. Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я не говорю о себе в данном случае, речь в целом о футболе", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что после 13 туров "Спартак" занимает пятое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков.

30-летний Глушаков в этом сезоне провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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