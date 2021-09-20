Глушаков ярко отреагировал на вызов в сборную России

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков поделился эмоциями от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Безумно рад снова получить вызов в сборную. Благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало ещё больше. Понимаю, что список не окончательный, как и всегда - чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны - огромная честь", - написал Глушаков в инстаграме.

В октябре сборная России сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

34-летний Глушаков в нынешнем сезоне провел восемь матчей в чемпионате России и забил шесть голов.

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