Глушаков ярко высказался об экс-футболисте "Спартака" Ханни

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Глушаков ярко высказался об экс-футболисте "Спартака" Ханни

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова бывшего партнера по "Спартаку" Софьяна Ханни, который ярко высказался о нем.

Ранее Ханни назвал Глушакова человеком с сильным характером и менталитетом, который всегда бился на поле.

"Приятно слышать такие слова от бывшего партнера по команде. К тому же это не первый игрок "Спартака", который говорит что-то подобное о ситуации в команде в то время. Благодарен и Ханни, и команде за поддержку. Всегда работал добросовестно, и никогда не скрывал ничего ни от команды, ни от болельщиков. Говорил все, как есть, не лукавил. А то, что бился… Билась тогда вся команда, и я в том числе. Футбол - моя жизнь, живу этой игрой", - передает слова Глушакова Sport24.

Напомним, футболисты играли вместе с января 2018 по лето 2019 года.

А еще: Ханни рассказал, почему у него не удалось заиграть в "Спартаке"| http://soccernews.ru
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