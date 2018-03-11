Глушаков: "За два матча "Спартак" ударил по воротам СКА раз восемьдесят и никак не мог забить"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

"Но не важно, кто забил мяч. Он, конечно, красивый, но, прежде всего, это три очка. Мы столько раз били по воротам и не забили. В первом круге то же. За два матча, наверное, ударов восемьдесят сделали и не могли забить.

В целом впечатления от матча удовлетворительные. Конечно, можем еще лучше. Неудовлетворен нем, что не реализовали столько моментов… Из-за этого немного расстроен. Пришлось понервничать руководству, игрокам, тренерскому штабу. Валидольный матч. Довбня – самый неудобный вратарь для "Спартака". Наверное, для него "Спартак" – фартовая команда", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

В этом поединке "Спартак" вырвал победу благодаря голу полузащитника Фернандо со штрафного на 90-й минуте.

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