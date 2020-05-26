Глушаков: "Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол"

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Глушаков: "Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков опубликовал снимок в инстаграме.

"Фото еще из 90-х. Сколько лет прошло, а мало что меняется - футбол 24/7. Раньше тоже люто рубились. ФИФА 98, легендарная.

Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Но главное - здоровье людей, чтобы без риска и для болельщиков на стадионах", - написал Глушаков.

Из-за пандемии коронавиурса чемпионат России приостановлен. Возобновление сезона должно состояться 21 июня.

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