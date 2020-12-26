Глушаков заявил, что футболка Месси не самая ценная в его коллекции

Хавбек "Химок" Денис Глушаков назвал самую ценную футболку в своей коллекции.

"Нет, это не футболка Месси. Эту майку сборной Аргентины видели уже многие. Сейчас для меня самый важный экземпляр - футболка моего дяди Валерия Глушакова. Недавно появилась.

У меня взяли мою футболку, а взамен я получил майку ростовского СКА с пятым номером, под которым он выступал в 1980-х", - рассказал Глушаков.

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