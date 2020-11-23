Глушаков заявил, что победа над "Уфой" далась непросто
Хавбек "Химок" Денис Глушаков прокомментировал победный матч с "Уфой" (2:1) в 15-м туре чемпионата России.
"В Уфе всегда тяжело. Чтобы выиграть, нужна полная самоотдача. Плюс в это время года - ветер, мороз, вот это вот все. Так что это трудная победа, + 3 очка, идем дальше!" - написал Глушаков в инстаграме.
33-летний футболист провел на поле весь матч.
Благодаря победе "Химки" вышли на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. "Уфа" с семью очками осталась на последнем, 16-м месте.
А еще: "Химки" обыграли "Уфу" в гостевом матче РПЛ| http://soccernews.ru
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