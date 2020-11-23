Ибрагимович недоволен своим образом в FIFA

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович остался недоволен тем, что EA Sports использовала его имя и изображение в симуляторе FIFA без его согласия.

"Кто дал FIFA EA Sport разрешение использовать мое имя и лицо? @FIFPro? Я не подозревал, что являюсь членом Fifpro, и как я знаю, меня поместили туда без каких-либо реальных оповещений в результате какого-то странного маневра.

Я точно никогда не позволял @FIFAcom или Fifpro зарабатывать деньги, используя меня", - написал 39-летний швед в твиттере.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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