Глушаков заявил, что рад скорому окончанию изоляции

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Глушаков заявил, что рад скорому окончанию изоляции

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков поделился эмоциями в связи со скорым окончанием изоляции. В инстаграме футболист выставил фото, на котором он грызет семечки.

"Ностальгия по детству - рос в Донском краю на подсолнухах. Простые посиделки в парках, общение под семечки - кайф. Хорошо, что изоляция постепенно заканчивается", - написал Глушаков.

Напомним, что после 22 туров "Ахмат" занимает последнее, 16 место в РПЛ. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 20 матчей за "Ахмат" и забил 4 гола. 

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