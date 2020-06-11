Глушаков заявил, что рад скорому окончанию изоляции

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков поделился эмоциями в связи со скорым окончанием изоляции. В инстаграме футболист выставил фото, на котором он грызет семечки.

"Ностальгия по детству - рос в Донском краю на подсолнухах. Простые посиделки в парках, общение под семечки - кайф. Хорошо, что изоляция постепенно заканчивается", - написал Глушаков.

Напомним, что после 22 туров "Ахмат" занимает последнее, 16 место в РПЛ. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 20 матчей за "Ахмат" и забил 4 гола.

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