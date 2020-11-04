Глушаков заявил, что уровень российского футбола упал после ЧМ-2018
Хавбек "Химок" Денис Глушаков после матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотива" с "Атлетико" (1:1) высказался о текущем уровне российского футбола.
"Уровень упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие. В последних играх Лиги чемпионов взяли мало очков. Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации", - цитирует Глушакова Sport24.
В текущем розыгрыше футболист провел 4 матча в РПЛ.
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