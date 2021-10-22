Глушаков заявил о желании завести ещё одного ребёнка

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков признался, что хочет сына.

"Я - счастливый человек, у которого есть три дочки, но мы на этом не будем останавливаться. На дочках, думаю, мы остановились, уже хватит, теперь нужен мальчик. Тогда можно будет остановиться", - сказал 34-летний футболист.

У Глушакова есть две дочери от первого брака и одна от футболистки Ксении Коваленко, рождённая в марте этого года.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Химки" 11 матчей и забил 6 голов. Со 2 октября он не выходит на поле из-за травмы.

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