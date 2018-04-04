Глушаков: "Зе Луиш пытается забить через себя, как Роналду"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков восхищен голом нападающего "Реала" Криштиану Роналду ударом через себя в ворота "Ювентуса", а также рассказал, что форвард "красно-белых" Зе Луиш пытается забивать такие голы.

"Вчерашний гол Роналду видел. Это просто фантастика. Есть к чему стремиться. У нас Зе Луиш на тренировках тоже так прыгает постоянно, но что-то пока не залетает у него. Только на сборах было. Он смотрел матч вчера. Сказал будет тренироваться и пытаться забивать такие голы", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

В этом сезоне 27-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

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