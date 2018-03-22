Глушаков: "Жаль, что Неймар не сможет принять участие в матче со сборной России"

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Глушаков: "Жаль, что Неймар не сможет принять участие в матче со сборной России"
Полузащитник сборной России Денис Глушаков сожалеет о том, что его не удастся сыграть против нападающего бразильского сборной в предстоящем товарищеском матче.

"Жаль, что Неймар не сможет принять участие в игре завтра! Но матч все равно обещает быть самым интересным перед чемпионатом мира. Приходите!" – написал Глушаков.

Фото: Глушаков против Неймара.

Напомним, что 26-летний Неймар перенес операцию и пропустит больше двух месяцев.

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