Глушаков зимой может сменить клуб

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков близок к уходу из клуба.

Как сообщают российские СМИ, футболист на правах аренды может перебраться в "Краснодар", у которого проблемы с лимитом на легионеров из-за отсутствия Павла Мамаева.

Напомним, что Глушаков некоторое время пробыл в дубле "Спартака", однако после возвращения в основную команду был освистан болельщиками.

В этом сезоне Глушаков провел 9 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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