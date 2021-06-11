Глушакова перепутали с певцом Витасом

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Глушакова перепутали с певцом ВитасомФото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков опубликовал сторис в Instagram.

Футболист выложил скриншот статьи со своей фотографией и заголовком "42-летний Витас стал отцом в третий раз и показал новорожденную дочь".

Глушаков отреагировал: "Жду вас на своих концертах".

В прошедшем Глушаков провел 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал голевую передачу.
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