Глушакова позвали в женский футбол

4 Теги спартак москваденис глушаков

Глушакова позвали в женский футбол
Защитник женской сборной России Ксения Коваленко предложила работу бывшему полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову. Спортсменка предложила бывшему капитану "Спартака" пойти в женский футбол. Ранее Глушаков написал в своем Instagram: "Ищу работу".

"Можешь к нам пойти, в женский", – написала Коваленко в комментариях.

32-летний хавбек досрочно покинул "Спартак", хотя его контракт с клубом действовал до лета 2020 года.

Напомним, что у Глушакова был серьезный конфликт с болельщиками, которые подозревали его в саботаже во время, когда команду тренировал Массимо Каррера, что и привело к отставке итальянца.

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Комментарии

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Крош
Крош

Новая кличка уголовника - Денисовна

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Карыч
Карыч

Служил Денис в футболе женском. Мячи Дениска подавал.

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Ну а чё парик напялит грудь накладную и вперёд )))

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Ахахах какой тонки троллинг, 5 балов ))))

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