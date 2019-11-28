Глушакову необходимо выплатить экс-супруге 42 миллиона рублей

Бывшая жена игрока "Ахмата" Дениса Глушакова Дарья выиграла апелляцию по делу о разделе совместно нажитого имущества.

"Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 млн рублей", - сказала адвокат Дарьи.

Напомним, зимой 2019 году суд расторг брак Дарьи и Дениса и взыскал с футболиста 10 млн рублей.

Она также получает треть дохода футболиста на дочерей до достижения ими 18 лет, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую девочку - до достижения ею трехлетнего возраста.

Футболист и девушка были в браке с 2009 года. У них две дочери - Валерия и Александра.

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