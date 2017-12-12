Глушакову подарили именную медальницу

Теги спартак москваденис глушаков

Глушакову подарили именную медальницу
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков показал подаренную ему именную медальницу.

"Обновил себе полочку подарком в виде медальницы от ребят из Sportsmedalsholder. Уже прикрепил полку, а вот медали ещё не повесил. Их пока не так много, но и мне всего 30! Сервант пополняется, ждите!" — написал Глушаков в своем Instagram.

Фото: Подарок Глушакову.

Напомним, что 30-летний Глушаков в составе "Спартака" становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок России.

Не пропустите: Агент Ташаева: "Переговоры со "Спартаком"? Без комментариев". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов