Глушакову подарили именную медальницу



Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков показал подаренную ему именную медальницу.

"Обновил себе полочку подарком в виде медальницы от ребят из Sportsmedalsholder. Уже прикрепил полку, а вот медали ещё не повесил. Их пока не так много, но и мне всего 30! Сервант пополняется, ждите!" — написал Глушаков в своем Instagram.

Фото: Подарок Глушакову.

Напомним, что 30-летний Глушаков в составе "Спартака" становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок России.

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