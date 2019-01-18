Глушакову предъявили новое обвинение

Теги денис глушаковспартак москва

Глушакову предъявили новое обвинение

Адвокат Дарьи Глушаковой продолжает засыпать обвинениями хавбека "Спартака" Дениса Глушакова.

На этот раз футболисту приписывают применение силы против своей дочери. Якобы он ударил её за то, что она сломала пульт от телевизора.

На суде свидетелем от Глушакова была бывшая няня, которая даже не знакома с ребенком, а со стороны жены ее мама.

Читайте также: Адвокат жены Глушакова не исключает арест футболиста. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" может сбросить цену на Паредеса для ПСЖ

"Зенит" может сбросить цену на Паредеса для ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов