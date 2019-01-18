Глушакову предъявили новое обвинение
Адвокат Дарьи Глушаковой продолжает засыпать обвинениями хавбека "Спартака" Дениса Глушакова.
На этот раз футболисту приписывают применение силы против своей дочери. Якобы он ударил её за то, что она сломала пульт от телевизора.
На суде свидетелем от Глушакова была бывшая няня, которая даже не знакома с ребенком, а со стороны жены ее мама.
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