Глушакову угрожают физической расправой

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, заявила, что её клиенту угрожают физической расправой.

"Дарья (жена Глушакова - прим. soccernews) угрожает Денису. Не даёт видеть детей уже больше месяца, которые проживают с мамой в Москве. Каждый раз, когда он просит, отвечает угрозами физической расправы. Доказательства у нас есть. Мы голословно ничего не заявляем. Всё находится в суде" - сказала адвокат.

Напомним, что 31-летний Глушаков разводится с женой после девяти лет брака. У них две дочери. Супруга футболиста обвиняет его в отказе платить алименты.

Не пропустите: Глушаков отметился голом за молодежный состав "Спартака". | http://soccernews.ru