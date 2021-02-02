Глушенков будет играть с Глушаковым за один клуб

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что нападающий московского клуба Максим Глушенков перейдет в подмосковные "Химки" на правах аренды.

"Глушенков прибыл в расположение "Химок" для прохождения медосмотра. Вероятно, что клубы оформят арендное соглашение", - приводит слова Фетисова "Р-Спорт".

Стоит отметить, что за "Химки" выступает бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.

В нынешнем сезоне 21-летний Глушенков провел за "Спартак" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года.

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