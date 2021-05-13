Глушенков дисквалифирован на два матча

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Глушенков дисквалифирован на два матчаФото: SpartakWorld/Автор неизвестен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать игрока "Химок" Максима Глушенкова на 2 матча за удаление в игре 29-го тура РПЛ против "Спартака" (1:2).

Напомним, что на 36-й минуте игры Глушенков получил красную карточку за умышленный удар защитника "Спартака" Айртона ногой в область паха.

В сезоне-2020/21 российский футолист провел 6 матчей за "Химки", в которых забил 2 гола.

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