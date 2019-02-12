Глушенков и Пиняев могли оказаться в "Локомотиве": первый перешёл в "Спартак", второй - стажируется в "МЮ"

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин рассказал о несостоявшихся переходах воспитанников клуба - полузащитника Максима Глушенкова и нападающего Сергея Пиняева - в московский "Локомотив".

"Там произошло что-то. То ли не оплатили билеты от Саратова до Москвы ему или родителям. То ли посчитали, что в этом возрасте рано его брать. Пиняевы оттуда уехали и, по-моему, обиделись. Но это не единичный случай. Именно в тот момент они не стали лечить Максима Глушенкова, мальчишку, которого сейчас мы продали в "Спартак". Они его не долечили - и он пришёл к нам" - заявил Ларин.

Напомним, что 19-летний Глушенков в январе был куплен "Спартаком" за 300 тысяч евро, а 14-летний Пиняев сейчас проходит стажировку в "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: 14-летний российский нападающий рассказал об интересном диалоге с Сульшером. | http://soccernews.ru