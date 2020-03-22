Глушенков и Умяров тренировались на стадионе "Чертаново", несмотря на карантин

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Глушенков и Умяров тренировались на стадионе "Чертаново", несмотря на карантин

Хавбек "Крыльев Советов" Максим Глушенков и игрок "Спартака" Наиль Умяров провели совместную тренировку на стадионе "Чертаново". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса все клубы РПЛ и ПФЛ находятся на карантине. Всем игрокам рекомендовано находится дома.

Напомним, оба игрока перешли в "Спартак" из "Чертаново". Глушенков зимой 2020 года был отдан в аренду "Крыльям".

РПЛ приостановили до 10 апреля.

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