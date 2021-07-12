Глушенков может покинуть "Спартак"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, на футболиста не рассчитывает главный тренер "красно-белых" Руй Витория. Интерес к хавбеку проявляют подмосковные "Химки".
21-летний Глушенков в прошлом сезоне выступал за "Спартак", а во второй части сезона перешел в "Химки" на правах аренды. Всего он провел 11 матчей в Российской Премьер-Лиги и забил два гола. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.
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