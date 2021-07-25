Глушенков может вернуться в "Спартак" в январе

Фото: твиттер "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин сообщил, что московский клуб может вернуть полузащитника Максима Глушенкова из аренды в самарских "Крыльях Советов" в зимнее трансферное окно.

"Аренда Глушенкова в "Крылья Советов" начинается с 1 августа. Есть вариант, что он может вернуться в январе. "Спартак" оставил такую опцию. Такой вариант будет рассматриваться", – приводит слова Кулемина ютуб-канал "Футбольный Биги".

21-летний Глушенков выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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