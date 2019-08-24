Глушенков не перейдёт в "Верону"

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков останется в московском клубе, сообщают российские СМИ.

Ранее итальянская пресса утверждала, что "Верона" собирается подписать 20-летнего россиянина и уже освободила для него место в заявке, убрав одного из игроков, не имеющих гражданства ЕС.

Впрочем, эта информация оказалась ложной. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Напомним, что контракт Глушенкова со "Спартаком" рассчитан до лета 2023 года.

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