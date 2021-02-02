Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"
Пресс-служба подмосковных "Химок" сообщила, что клуб подписал нападающего московского "Спартака" Максима Глушенкова.
"Химки" арендовали футболиста сроком на полгода без права последующего выкупа. Форвард не выходил на поле с сентября 2020 года, так как восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.
21-летний Глушенков является воспитанником "Чертаново". За "Спартак" он выступает с 2019 года, провел за клуб 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.
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