Глушенков перешел из "Спартака" в "Химки"

Пресс-служба подмосковных "Химок" сообщила, что клуб подписал нападающего московского "Спартака" Максима Глушенкова.

"Химки" арендовали футболиста сроком на полгода без права последующего выкупа. Форвард не выходил на поле с сентября 2020 года, так как восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

21-летний Глушенков является воспитанником "Чертаново". За "Спартак" он выступает с 2019 года, провел за клуб 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.

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